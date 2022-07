Rižanski vodovod se pripravlja na prekinitve oskrbe s pitno vodo

Uporabniki bodo v kratkem prejeli navodila, kako v tem času ravnati

Rižanski vodovod se pripravlja na uvedbo nekajurnih prekinitev oskrbe s pitne vode. Za zdaj črpajo podtalnico in vodo odkupujejo od sosedov, s Krasa in iz Istre. Kdaj bodo uvedli redukcije, v Rižanskem vodovodu ne morejo napovedati. "Ko se enačba ne bo izšla, in temu se približujemo dnevno, da ne rečem skoraj urno, takrat ne bo več vrnitve," je za Radio Slovenija povedall direktor Martin Pregelj.

S spoštovanjem ukrepov in prepovedi lahko redukcije zamaknejo za kakšen dan. A načrt je pripravljen, pravi vodja službe za zdravstveni nadzor Sara Milenkovski. "Voda bo na pipi vsak dan. Za začetek jo bomo omejevali le nekaj ur dnevno in bomo glede na količine in izračune te prekinitve podaljševali," je dejala.

Uporabniki bodo v kratkem dobili zloženko o tem, kako v tem času ravnati, saj voda ne bo več varna za pitje in jo bo treba prekuhavati. "Šli bomo iz cone udobja, ki smo jo danes navajeni. Danes pipo odpremo, voda priteče in jo brez kakršnega koli pomisleka popijemo, negujemo bolne, dojenčke, vse rizične skupine. Takrat to ne bo mogoče," je opozorila Sara Milenkovski. Vrtce, domovei za ostarele in drugi, ki pripravljajo hrano za veliko ljudi, bodo posebno obvestili, naj o tem razmišljajo in se predhodno pripravijo.

Vodovodni sistem zbodo zapirali prvič od leta 1987. "Lahko se zgodi, da nekdo bo vodo imel, sosed malo višje pa ne. Odvisno od tega, kje bomo zaprli in kako je vodovod razvejan," je pojasnila vodja službe za zdravstveni nadzor. Po prekinitvi pričakujejo tudi več poškodb cevi zaradi hidroloških udarov.

O aktualnem stanju in večletnih prizadevanjih za pridobitev novega stabilnega vodnega vira za se bodo pristojni s Krasa in Istre danes pogovarjali z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom.

