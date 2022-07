Narobe svet

Državni svet je trdnjava konservativnosti in šovinizma. V SDS se že sistematično organizirajo, da bi tako ostalo tudi po novembrskih volitvah.

Iztekajoči se mandat državnega sveta se je začel leta 2017. Od tedaj je njegova sestava doživela nekaj sprememb, na sliki je prvotna sestava izpred petih let.

© Milan Skledar / S-TV

Konec novembra se bo supervolilno leto sklenilo z dogodkom, ki mu večina državljanov in državljank ne posveča pozornosti: volitvami v državni svet. Slednji v dobršnem delu javnosti velja za institucijo brez prave moči, slepo črevo slovenskega parlamentarizma, ki bi ga lahko tudi ukinili. V resnici pa ima državni svet v slovenskem političnem prostoru in tudi širše v družbi z ustavo zagotovljeno izjemno pomembno vlogo in primeren vpliv. Ki pa danes še zdaleč ne služi prvotnemu namenu.