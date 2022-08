Raznašalci toksične moškosti

j4p4n / OPENCLIPART

Prepričanja, ki so jih začeli razširjati inceli in jih je v mainstream popeljal Jordan Peterson, svoj vrhunec dosegajo z vplivneži t. i. moškosfere. Ti z objavami, oddajami in tečaji prežijo na nesamozavestne moške ter jim prodajajo psevdoznanstvene nasvete o izboljšanju življenja in osvajanju žensk, ki temeljijo na seksizmu in mizoginiji.

Zaradi svoje šokantnosti se tovrstne vsebine ekspresno širijo po družbenih omrežjih, še posebej TikToku, kjer nagovarjajo zlasti mlajše generacije. Te lahko konstanten tok sovražnih sporočil vodi v nadlegovanje žensk, pogosto pa predstavlja le odskočno desko v fizično nasilje, desni ekstremizem in celo množične pokole.

Če ne bomo začeli naslavljati sistemskih pritiskov, bodo toksični šarlatani še naprej pridobivali občinstvo. Posameznike je namreč lažje prepričati, da so za njihovo življenjsko situacijo in negativno samopodobo krive ženske kot pa cel kup kompleksnih težav, ki so posledica poznega kapitalizma in stigme okoli duševnega zdravja moških.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.