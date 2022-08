Ne tako hitro

Danes je nov dan

Vlada Janeza Janše je po tem, ko so stranke, ki so jo sestavljale, izgubile na volitvah, petdesetim ministrom in drugim funkcionarjem razdelila več kot 230 tisoč evrov nadomestil za neizkoriščen letni dopust. Glede na analizo, ki smo jo opravili na Pravni mreži, je videti, da izplačila (vsaj) ministrom in ministrici niso bila le neokusna, ampak tudi protipravna. Izplačana so bila namreč na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), a za ministre (kot tudi za predsednika vlade in njenega generalnega sekretarja) velja Zakon o poslancih (ZPos), ta pa ne predvideva denarnega nadomestila za neizrabljen dopust.

Gre za šolski primer krčevitega plenjenja javnih sredstev s strani političnih poražencev. Takšne usklajene akcije nagrajevanja "naših" so eden od razlogov za splošno nezaupanje v politiko. Od pristojnih institucij pričakujemo, da bodo zoper bivše ministre ustrezno in hitro ukrepale – jasno je, da vlada Janeza Janše ni verjela v pravno državo, a to še ne pomeni, da ta ne obstaja!

