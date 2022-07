Objavljamo dokumente v aferi »rajski dopusti«

V novi Mladini objavljamo najbolj absurdne utemeljitve, koliko je kateri od ministrov in svetovalcev dobil odškodnine za neporabljen dopust, kako so funkcionarji ravnali v preteklosti

Zdravko Počivalšek lani in letos ni mogel na dopust, zato mu je vlada izplačala visoko odškodnino. Na sliki lani avgusta z dopustovanja v Punatu na Krku.

© arhiv Mladine

V novi številki Mladine pišemo o posebnih nagradah, ki jih je vlada Janeza Janše po volitvah izplačala skupaj 50 ministrom in drugim visokim funkcionarjem – državnim sekretarjem, vodjem kabinetov, svetovalcem.

Formalno so si funkcionarji izplačali odškodnine za neporabljen dopust – pri določenih ministrih so te znašale med 10 in 14 tisoč evrov –, dejansko pa je šlo za nagrade, saj smo v uredništvu izvedeli, da je odhajajoča garnitura sistematično zbirala prijave.

Ker je podatkov o vseh 50 funkcionarjih veliko, na tem mestu objavljamo zbrana pojasnila po ministrstvih in sklepe vladne komisije o izplačilu nagrad.

Da je šlo zgolj formalno za odškodnine za izplačani dopust, je očitno tudi iz odločb, ki jih je vsakemu funkcionarju izdala vladna komisija za administrativne zadeve. Slednjo je vodil Zvonko Černač (SDS). Utemeljitve v odločbah so namreč podobne, njihova vsebina pa je na mestih tudi prekopirana.

SKLEPE V OBLIKI ZIP DATOTEKE SI LAHKO NALOŽITE NA TEJ POVEZAVI >> http://www.mladina.si/inc/flow/mladina/2022/doc/dopusti/sklepi.zip

ODGOVORE MINISTRSTVA V OBLIKI DOC DATOTEKE LAHKO PREBERTE NA TEM SPLETNEM MESTU >> http://www.mladina.si/inc/flow/mladina/2022/doc/dopusti/ministrstva.docx

