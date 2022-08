Zakaj sploh študirati?

Potrebe trga niso tiste, ki bi morale narekovati, kako se naj obnašajo univerze

Prvi študijski dan prejšnjega študijskega leta na Filozofski fakulteti v Ljubljani

© Borut Krajnc

V Sloveniji trenutno živi več kot 300 tisoč mladih, starih med 15 in 29 let. Med njimi je devet tisoč registriranih brezposelnih, ki predstavljajo 17,6-odstotni delež vseh brezposelnih v državi. Po brezposelnosti med mladimi sicer še vedno prednjačijo tisti z osnovnošolsko izobrazbo – teh je po podatkih prejšnjega meseca skoraj tri tisoč –, sledijo pa jim tisti s srednjo strokovno in splošno izobrazbo, nekaj več kot tisoč brezposelnih pa je mladih s srednjo poklicno izobrazbo. Približno toliko brezposelnih skupaj predstavljajo tudi osebe, ki so končale dodiplomski ali podiplomski študij.