Neprijetna resnica

Težava niso novinarji, ki se odločijo nadaljevati kariero v politiki, temveč politikanti in politične stranke, ki šarijo po novinarstvu

Necenzurirano moštvo: Primož Cirman, Vesna Vuković in Tomaž Modic

Dobršen del javnosti se je pretekli teden zgražal ob prestopih novinarke Vesne Vuković in donedavne predsednice sveta delavcev RTV Slovenija Petre Bezjak Cirman v politiko; prva naj bi postala predstavnica za odnose z javnostmi pri Gibanju Svoboda, druga pa prevzema vodenje vladnega urada za komuniciranje. Vesna Vuković je bila pred tem več let novinarka Dnevnika, od leta 2020 je delovala na preiskovalnem portalu Necenzurirano. Slednjega je ustanovila skupaj s Tomažem Modicem in Primožem Cirmanom, možem Petre Bezjak Cirman.