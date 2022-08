Lepo je bilo na oblasti – drugič

Bo država od Janševih ministrov terjala vrnitev nezakonito izplačanih dodatkov?

Zdravko Počivalšek si je »dal izplačati« 14.700 evrov odškodnine

Pred dobrim mesecem je novinar Mladine Borut Mekina razkril, da so si različni funkcionarji prejšnje vlade pred sestopom z oblasti izplačali nadomestilo za neporabljeni dopust. Ministri, državni sekretarji, direktorji direktoratov in razni kabinetni svetovalci vlade Janeza Janše (skupaj več kot 50 posameznikov, ki so prejeli tudi po več kot 10 tisoč evrov) so si razdelili skoraj četrt milijona evrov, čeprav zakonodaja možnosti izplačevanja takšnega nadomestila za funkcionarje ne predvideva. V Pravni mreži za varstvo demokracije so preverili okoliščine in pravne podlage in vlado ter druge pristojne državne organe pozivajo, naj zahtevajo vračilo že izplačanih zneskov.