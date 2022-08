Ker resnica boli

Direktor TV Slovenija Urbanija zagrozil Mladini

Nekdanji šef Janševega UKOMA-a, sedaj direktor TV Slovenija Uroš Urbanija

V sredo je vodstvo RTV Slovenija na spletni strani objavilo sporočilo za javnost, ki ga je napisal direktor TV Slovenija Uroš Urbanija: »Z razočaranjem ugotavljamo, da je tokratni uvodnik Gregorja Repovža, odgovornega urednika Mladine, prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja. Besedilo je nesprejemljivo v javnem prostoru, še zlasti za četrto vejo oblasti, ki bi morala opozarjati, ne pa spodbujati sovražni govor in hujskanje. Direktor Televizije mag. Uroš Urbanija se je zato na podlagi sklepa kolegija direktorja TV SLO odločil, da bo Televizija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina, vodstvo RTV Slovenija pa bo s strokovnimi službami proučilo možnosti vložitve pravnih sredstev.«

Kaj je dejansko zmotilo Urbanijo v zadnjem Mladininem uvodniku? Brez dvoma tale odstavek: »Če RTV Slovenija, njeni zaposleni in ustvarjalci, želi spet pridobiti gledalke in gledalce, bo tokrat morala izpeljati očiščenje zavoda. Ti strankarski vojščaki SDS, nekateri šele zdaj dobivajo pogodbe o zaposlitvi, zato je tam Uroš Urbanija, bodo morali te službe izgubiti. Z RTV Slovenija bodo morali oditi. Brez tega se normalizacija ne bo zgodila. A ne samo oditi: dejansko bi morala nova ekipa dogajanje v zadnjih dveh letih obravnavati kot kriminalna dejanja, šlo je za načrtno zlorabo javnega servisa in javnih sredstev, za lažiranje kadrovskih potreb, za negospodarno delovanje. In tako je treba te ljudi tudi obravnavati, z današnjim generalnim direktorjem zavoda RTV Slovenija vred. Kot ljudi, ki so prekršili svoja pooblastila in ravnali v nasprotju z zakonodajo.«

Urbanijeva grožnja, da bo prekinil poslovno sodelovanje z Mladino, je poceni sprenevedanje. To je storil že generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki na začetku leta ni podaljšal pogodbe o oglaševanju Mladininih medijev na Radiu Slovenija. Šlo je za popolnoma neposlovno, politično potezo, saj se je RTV Slovenija s tem odpovedala 6000 evrom, ki jih je Mladina plačevala za izdelavo oglasov.

Poslovnega sodelovanja torej med RTV Slovenija in Mladino ni, prekinjeno je bilo že v času vlade SDS, na škodo RTV Slovenija, ne Mladine. Mladina je storitve plačevala, RTV Slovenija pa zdaj denar nakazuje medijem in organizacijam, povezanim s SDS in NSi.

Urbanija je torej Mladini dejansko zagrozil, da bo odpovedal 20 naročnin, ki jih še ima zavod RTV Slovenija – večini zaposlenih so namreč že lani prepovedali naročati Mladino, lahko so izbirali le med mediji, ki skrbijo za lepo podobo in lik Janeza Janše.

Ja, tudi Urbanija je človek. In resnica, da svoj položaj zlorablja za zaposlovanje propagandistov SDS, ga boli. Tako je tudi prav. Njegovo zadnje dejanje to prav nazorno razkriva.