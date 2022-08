Teorije o narodu, ki jih ne prizna niti »uradno zgodovinopisje«

Prastari narod

Nad ugotovitvami je bila prav posebej navdušena zgodovinarka Andreja Valič Zver, sicer dolgoletna članica SDS in soproga evropskega poslanca Milana Zvera.

© Borut Krajnc

Na srečanju občinskih odborov SDS v Bovcu so se člani SDS lahko udeležili športnih iger, vsesplošne zabave in fotografiranja s predsednikom stranke Janezom Janšo, poleg tega pa še posebnega simpozija raziskovalcev evropskega staroselstva. Med udeleženci simpozija ni manjkal niti Janša, nadobudni zgodovinarji iz vrst SDS pa so znova ugotavljali, da smo Slovenci več tisoč let star narod. Nad ugotovitvami je bila prav posebej navdušena zgodovinarka Andreja Valič Zver, sicer dolgoletna članica SDS in soproga evropskega poslanca Milana Zvera.