Zakaj moramo poskrbeti, da bomo imeli tudi v prihodnosti televizijo v slovenščini

"Razmere na področju medijev, zlasti pretočnih storitev, se močno spreminjajo. Čez 10, 20 let, bo to skoraj gotovo eden najpogostejših načinov spremljanja televizije, zato moramo poskrbeti, da bomo tudi v prihodnosti imeli televizijo v slovenščini. Če bomo želeli preklopiti na katerikoli tuji jezik, pa bo ta možnost seveda še vedno obstajala."

"Na kak način se tega lotiti, je vedno presoja politike. Treba je biti pozoren na to, da se gleda celotna zakonodaja, politiki lahko pri tem zelo pomagata inšpektorat za medije in tržni inšpektorat. Preučiti moramo, zakaj se nekateri ponudniki že odločajo za ponudbo slovenskih podnapisov, na primer HBO Max in Apple TV+."

(Predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša dr. Kozma Ahačič o tem, daj eden od največjih ponudnikov pretočnih vsebin Netflix vsebin v slovenščini ne ponuja, prav tako ne slovenskih podnapisov, enako je tudi s ponudnikom Disney+; via N1)

