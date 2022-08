Resen udarec za slovenščino

Nekatere vodilne pretočne platforme slovenskim uporabnikom ne omogočajo podnapisov v maternem jeziku, kar lahko dolgoročno vpliva na stopnjo pismenosti mlajših generacij

»Jaz sem tvoj oče.« – Ikonični prizor iz sage Vojna zvezd, ki je na Disney+ podprt z islandskimi podnapisi. Islandska vlada je s pritožbo dosegla, da je platforma Disney+ islandskim uporabnikom zagotovila podnapise v maternem jeziku.

»Podnapisi so besedila, ki jih v slovenščini bere največ ljudi, več kot knjige in časopise, tudi več kot zapise na Facebooku, Twitterju ali opazke pod fotografijami na Instagramu,« je pred dobrim letom v Delovi kolumni ugotavljal Kozma Ahačič, jezikoslovec, literarni zgodovinar, raziskovalec na ZRC SAZU in oče spletnega portala Fran. Ob silovitem vzponu spletnih platform za pretakanje avdiovizualnih vsebin se med zavzetimi branilci slovenščine porajajo skrbi, saj nekatere vodilne pretočne platforme, kot sta Netflix in Disney+, slovenskemu občinstvu ne zagotavljajo podnapisov v maternem jeziku. Kot je nedavno na Twitterju povzel Ahačič, gre za »še en resen udarec za slovenščino«. Platforme, kot sta HBO Max in Apple TV+, skrbijo za slovenske podnapise. Zakaj se ne zganeta še Netflix in Disney+?