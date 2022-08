Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni

Danes je nov dan

Za razliko od prejšnje trenutni vladi ne bi ravno očitali zlih namenov, kar pa še ne pomeni, da ne vleče spornih potez. Ena takih je načrtovana uvedba obveznega "štempljanja" v predlogu novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Nedavno so javnost pretresla razkritja o izkoriščanju delavcev v podjetjih Marinblu, Selea in Amonte, zato je obvezno evidentiranje padlo na še posebej plodna tla: predlog podpirajo Inšpektorat za delo in sindikati, nasprotuje pa mu Obrtno-podjetniška zbornica. Good guys so torej ZA, zlobni kapitalisti PROTI, vse se zdi v redu.

A zlobni kapitalisti, ki že zdaj izigravajo zakonodajo, bodo našli nove obvoze, da ohranijo "visoko storilnost", zakon pa bo sive lase delal ostalim. Kako bodo podjetja evidentirala tiste, katerih lokacija in čas dela sta fleksibilna ali pa njihov delovni čas prehaja v prostega in obratno? Z vdorom v njihove domove? Nenazadnje, bo Janša pod žezlom Levice dočakal, da delovnik akademikov poskoči s 6 na 40 ur tedensko?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.