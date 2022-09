Iz Telekoma se poslavljajo kadri SDS, ki so tik pred tem sklenili posel z bajno provizijo

1,7 milijona evrov provizij

Iztok Černoša (SDS) je postal predsednik nadzornega sveta Telekoma februarja lani brez vsakršnih izkušenj s področja telekomunikacij.

Ta teden se od svojih položajev poslavlja še ena skupina kadrov iz stranke SDS, ki je pod vlado Janeza Janše obvladovala enega najpomembnejših podjetij v državni lasti, to je podjetje Telekom. Kapitalska družba (KAD) je že v začetku avgusta zahtevala zamenjavo nadzornikov Telekoma, to je Jurija Toplaka, Radovana Cerjaka, Marka Kerina, Karle Pintar in njihovega predsednika Iztoka Černoše, pri čemer so kot razlog za odpoklic navedli »upravičenost sprejema … določenih preteklih investicij … npr. nakup podjetja Actual I.T.«.