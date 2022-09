Pozicijska vojna

Novinarji RTV Slovenija pravijo, da se ne bojijo in bodo vztrajali. Res pa je, da od informativnega programa TV Slovenija kmalu ne bo ostalo veliko.

»Ne bojimo se. Tukaj smo« - simboličen protest novinarjev in drugih delavcev na RTV Slovenija v ponedeljek ob koncu TV Dnevnika.

© Posnetek zaslona, TV Dnevnik

V času gorkega socializma so pionirjem delili knjige o Josipu Brozu - Titu. Nekatere izmed njih, denimo Deček s Sotle Milivoja Matošca, opisujejo veselo otroštvo vrlega maršala, idealizirano in mitotvorno. V radijski priredbi omenjene knjige družino Broz zadene nesreča in mati malega Tita Marija, rojena na slovenski strani Sotle, vsa žalostna izjavi, da ni nujno, da po slabih časih pridejo lepši, morda pa po hudi nesreči pride še hujša nesreča. Ta več kot 40 let star radijski posnetek, izdan pri tozdu Produkcija kaset in plošč RTV, lepo opisuje, kaj se danes dogaja v naši največji medijski hiši. Ko misliš, da ne more biti huje, je naslednji teden še hujše.