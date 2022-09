Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Anže Logar: »Jaz lahko sodelujem z vsakim«

Anže Logar, kandidat za predsednika republike

© Uroš Abram

Anže Logar je kandidat volivcev in volivk za predsednika Republike Slovenije. Je tudi kandidat, ki ga politično in organizacijsko podpira stranka SDS. Kar je pričakovano, Logar je bil minister za zunanje zadeve v zadnji vladi Janeza Janše, zdaj je poslanec te stranke. Je eden od njenih manj radikalnih poslancev, ne žali in izbira besede, a njegova radikalnost se skriva drugje. Vseskozi se namenoma izogiba kakršnikoli kritiki političnih potez Janeza Janše in stranke SDS. O tem se ne izreka. Želi voditi z zgledom. Čeprav želi postati predsednik vseh državljanov, je še vedno predsednik sveta stranke SDS.

Do volitev je še mesec in pol. Kako kaže, ste zadovoljni s podporo, ljudmi, obiski hribov in malih vasi?