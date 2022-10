Pravoslavna cerkev je bila vedno del spora, pogosto kot storilka, redkeje kot žrtev

Ruska pravoslavna cerkev je bila od nekdaj izjemno konservativna. Revščino in hlapčevstvo je utemeljevala kot božjo voljo.

V članku z naslovom Je treba zapeti dve aleluji ali tri? zgodovinar Jörg R. Mettke piše o tem, da je bila ruska pravoslavna cerkev od nekdaj izjemno konservativna, in je revščino in hlapčevstvo utemeljevala kot božjo voljo.

"Leninovi boljševiki so odločili, da je cerkev kot protirevolucionarna organizacija za odstrel – dokler je nekdanji semeniščnik Josip Stalin ni znova rekrutiral za boj proti Hitlerjevim četam."



Jörg R. Mettke

"Pravoslavna cerkev je bila vedno del spora, pogosto kot storilka, redkeje kot žrtev. Njena usmerjenost navznoter, ki vključuje meditacijo, postenje in očiščevanje pod Katarino II., tako za kratek čas celo postane izvozno blago: duhovno in telesno močni menihi – misijonarji – se iz severnoruskih samostanov najprej odpravijo v Sibirijo, pozneje pa celo čez Beringovo ožino na Aljasko. A tako kot pri angleški konkurenci so le maska za brutalno prisvajanje ozemelj, ki jih pustošijo kolonialistični pustolovci in lovci na krzno," zapiše Jörg R. Mettke.

