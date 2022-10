Vrnitev fašizma

V Italiji so oblast prevzeli Mussolinijevi slavilci. Se lahko Slovenci še naprej obnašamo, kot da se ni nič zgodilo?

Fascio*: Matteo Salvini, Giorgia Meloni in Silvio Berlusconi v vili Zeffirelli v Rimu (Berlusconijevo rimsko prebivališče)

Predstavljajte si, da bi bile v Nemčiji zdajle parlamentarne volitve, da bi zmagala desnica, da bi vlado sestavile tri stranke in da bi bili vsi trije predsedniki teh strank evforični slavilci Adolfa Hitlerja, da bi torej vsi trije oznanjali, da je bil Hitler največji nemški državnik in da takšnega v zadnjih 50 letih ni bilo. Si to lahko predstavljate? Ne. Niti zdaleč. To je res nepredstavljivo.