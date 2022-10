Peter Veliki je neusmiljeno posodabljal državo

Zgraditi je dal ladjevje, bil je odličen vojskovodja in po njegovi zaslugi se je Rusija povzpela med evropske velesile

Peter Veliki

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Tiranski razsvetljenec zgodovinar Mathias Schreiber piše o tem, da je Peter Veliki neusmiljeno posodabljal državo. Zgraditi je dal ladjevje, bil je odličen vojskovodja in po njegovi zaslugi se je Rusija povzpela med evropske velesile.

Mathias Schreiber

"Peter je utrdil položaj Rusije v krogu evropskih velesil. Carstvo je civiliziral s pomočjo barbarskega boja proti staremu barbarstvu, s političnimi, vojaškimi in kulturnimi reformami, z dostopom do Baltika pa okrepil sodelovanje z Anglijo, Nizozemsko, Francijo in nemškimi državami. Kljub številnim taktičnim napakam, ki jih je naredil ta vzkipljivi, muhasti, morda tudi manično-depresivni vladar, je bil pomemben strateg," zapiše Mathias Schreiber.

