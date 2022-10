Katarina Velika je bila stroga vladarica, ki so jo občudovali in se je hkrati bali

Njen recept za uspeh je bila živahna sinteza nemške marljivosti in ruske vere

Katarina Velika

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Volja do moči zgodovinar Georg Bönisch piše o tem, da je bila Katarina Velika stroga vladarica, ki so jo občudovali in se je hkrati bali. Poigravala se je z razsvetljenskimi idejami, toda ostala je absolutistična carica.

"Katarini je presenetljivo hitro uspelo pridobiti vse štiri polke carske garde. Vojaki so ji rekli mamica, ji poljubljali roke in rob krila. Tudi zbor in cerkvene glavarje je kmalu prepričala, da bi bila hitra menjava oblasti blagoslov."



Georg Bönisch

"Njen recept za uspeh je bila živahna sinteza nemške marljivosti in ruske vere. Ker je bolj kot kdorkoli v tistem stoletju verjela v moč vzgoje za dobro ljudstva (Cronin), je carica uradnike na tem področju še posebej močno gnala. V Rusiji šol tako rekoč ni bilo, le cerkvena semenišča ali šole za vojaške in pomorske častnike. To se je spremenilo, četudi ne tako hitro in v tolikšnem obsegu, kot si je morda zamislila regentinja. Na koncu je imela Rusija 315 državnih šol, v katerih je poučevalo 790 učiteljev in se šolalo skoraj 20.000 otrok, desetina od teh deklic," zapiše Bönisch.

