Ko so Rusiji vladali carji, je v deželi nastajala prva tajna služba

Novi rdeči vladarji v Moskvi so vedeli, kakšno nevarnost predstavlja nebrzdan policijski in vohunski aparat

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Izdajalci Njegovega veličanstva zgodovinar Benjamin Bidder piše o tem, da že v času, ko so Rusiji vladali carji, je v deželi nastajala prva tajna služba. A nekateri agenti so delali tudi za revolucijo.

"Metode Ohrane so vodile v povezovanje policije z zločinskimi krogi. Na trenutke ni bilo jasno, kdo se je kam vtihotapil: Ohrana med teroriste ali revolucionarji v tajno službo – kot izdajalci Njegovega carskega veličanstva."



Benjamin Bidder

"Novi rdeči vladarji v Moskvi so vedeli, kakšno nevarnost predstavlja nebrzdan policijski in vohunski aparat. Ko je leta 1917 Feliks Dzeršinski, oče sovjetske tajne službe, ustanovil politično policijo, je imel pred očmi izkušnje starega režima."

"Njegova enota, zloglasna Čeka, se je sprva naselila na nekdanjem sedežu Ohrane na peterburški Gorokhovaji ulici. Boljševiki so vilo dobro poznali: v kletnih celicah so bili nekoč zaprti visoki revolucionarji, med njimi tudi Lenin. Toda ne Čeka ne carjeva Ohrana se po obsegu in moči nista mogli meriti s tajno policijo Leninovega naslednika Stalina," zapiše Bidder.

