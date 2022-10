Največji ruski pesnik je kot romantični boem živel in zagovarjal svobodo

Zaradi nikoli končanega naročenega dela o Petru Velikem in ponižujočega imenovanja za kammerjunkerja (nižjega dvorjana) je bil vihravi poet mučno odvisen od dvora

Aleksander Puškin

V članku z naslovom Pesnikova čast zgodovinar Johannes Saltzwedel piše o tem, da je največji ruski pesnik Aleksander Puškin kot romantični boem živel in zagovarjal svobodo.

"Zaradi nikoli končanega naročenega dela o Petru Velikem in ponižujočega imenovanja za kammerjunkerja (nižjega dvorjana) je bil vihravi poet mučno odvisen od dvora. Leta 1835 je moral brezupno zadolženi Puškin sprejeti 30.000 rubljev iz carjeve zasebne šatulje. Kazalo je, da je z materialno svobodo žrtvoval duševno neodvisnost."

"Govorice, da je kot slika lepa Natalija v resnici carjeva ljubica, so bile čedalje glasnejše. Plemiči, ki jih je Puškin nekdaj zasmehoval, so zavohali priložnost za maščevanje. Razjarjeni pesnik se je hotel z domnevnimi obrekovalci večkrat dvobojevati, a so mu to na srečo preprečili."



Johannes Saltzwedel

"Na koncu je hotel rešiti vsaj svojo čast. Novembra 1836 je prejel anonimno pismo z grožnjo, da bo razkrinkan kot rogonosec. Čeprav so se vsi trudili, da bi Puškinu dvoboj preprečili, so se žalitve samo še stopnjevale. Pozno popoldne 8. februarja 1837 sta nasprotnika namerila pištoli in že prvi strel je pesnika tako hudo ranil, da je po dveh dneh hudih muk izdihnil. Raziskovalci še danes ugotavljajo, kdo je v resnici tičal za to spletko – predvsem zato, ker je Puškinova jezikovna umetnost že zdavnaj prekosila ves carski blišč," zapiše Saltzwedel.

