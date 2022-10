Car Nikolaj II. je bil nestanoviten samodržec

Vladal je brez prave zagnanosti, dobro se je počutil le v družbi žene

Carja Nikolaja II. in njegovo družino so julija 1918 umorili boljševiki.

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Zadnji car zgodovinar Michael Sontheimer piše o tem, da je bil car Nikolaj II. iz rodbine Romanovih nestanoviten samodržec, katerega omahljivost, nesposobnost in trma so pospešile konec monarhije.

"Vladal je brez prave zagnanosti, dobro se je počutil le v družbi žene, s katero se je rad pogovarjal angleško. Aleksandra je ostala nemška princesa, ki je odraščala v Angliji."



Michael Sontheimer

Nikolaj je trdno verjel, da je njegova naloga ohraniti pravice, podeljene od boga, in samodrštvo. "Žal pa po očetu ni podedoval ne trdnega značaja in ne sposobnosti za hitre odločitve, ki jih absolutni vladar potrebuje," je o njem zapisal sir George Buchanan, britanski veleposlanik.

"Car je bil omahljivec. Največkrat je podlegel pritisku tistega, s katerim je govoril nazadnje. In izogibal se je konfliktom. Svojim ministrom ni nasprotoval, temveč jih je preprosto zamenjal, če se njihove predstave niso ujemale z njegovimi," zapiše Sontheimer.

