Rusi so leta 1914 polni domoljubnega navdušenja odkorakali na bojišče ...

... čakala pa sta jih poraz in revolucija

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Poletje anarhije zgodovinar Uwe Klußmann piše o tem, da so Rusi polni domoljubnega navdušenja leta 1914 odkorakali na bojišče. Čakala pa sta jih poraz in revolucija.

"Separatni mir, ki ga je po večmesečnih pogajanjih sovjetska vlada s Centralnimi silami sklenila 3. marca 1918 v BrestLitovsku, je bil za Rusijo precej grenak."



Uwe Klußmann

"Največja dežela na svetu je izgubila več kot četrtino svojega evropskega ozemlja in železniške mreže. Zakaj je privolil v ta »neznansko težki mir«, je Lenin pojasnil konec februarja 1918 v partijskem glasilu Pravda: 'Mir je bilo treba nujno skleniti, ker nimamo vojske, ker se ne moremo braniti.' A ko je Lenin osrčje Rusije spet združil z ozemlji, ki so bila del Carske Rusije, so se njegovi sovražniki sprevrgli v zaveznike. Snesarjov, ki je še junija 1917 v pismu rohnel, da je treba Lenina obesiti, je tako kot general Brusilov vstopil v leta 1918 ustanovljeno Rdečo armado, skupaj s tisoči drugih carističnih častnikov. "

"Ruskih oficirjev k pristopu ni gnalo simpatiziranje z boljševizmom, temveč želja, da branijo domovino. In upanje, da nova oblast ne bo večno tako sovražna do tradicije, kot je kazalo sprva," zapiše Klußmann.

