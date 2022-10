Oktobrska revolucija, diktatura boljševikov, ki je spremenila svet, je bila sprva šibka

Pod Leninovim vodstvom so se opirali predvsem na silno nezadovoljstvo rojakov

Lenin

© Flickr

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Rusijo bomo vrgli s tečajev zgodovinar Georg Bönisch piše o tem, da je bila oktobrska revolucija, diktatura boljševikov, ki je spremenila svet, sprva šibka. Pod Leninovim vodstvom so se opirali predvsem na silno nezadovoljstvo rojakov.

"21. januarja 1924 je Lenin umrl. Najprej so ga pokopali, danes pa kot v sovjetskih časih leži v Mavzoleju in vzbuja vtis, da se dežela še ni poslovila od njegovega vpliva."



Georg Bönisch

"Boljševiki pa kljub zagnanosti niso mogli skriti, kako krhka je njihova moč. Lenin, ki se je trudil za enopartijsko vlado, je moral konec novembra popustiti pritisku vplivnih tovarišev ter stopiti v koalicijo s Stranko socialne revolucije in Sindikatom železničarjev. Ti so prevzeli osem komisariatov, med njimi za pravosodje, kmetijstvo, pošto in promet. Toda koalicija je bila le kratkotrajno zavezništvo iz koristi in ne pokazatelj, kako se bodo obračale stvari v prihodnje. Že po nekaj mesecih je razpadla, predvsem zato, ker so socialni revolucionarji zavračali mirovno pogodbo z Nemci."

"Da boljševiki niso tako zasidrani med ljudmi, kot so menili številni med njimi, so pokazale volitve v ustavodajno skupščino konec novembra 1917. Stranka socialnih revolucionarjev je dobila več kot polovico od 42 milijonov glasov, boljševiki pa le slabo četrtino: 9,8 milijona," zapiše Bönisch.

NAROČITE POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE ZGODOVINA RUSIJE >>