Ena najgrozovitejših vojn v človeški zgodovini

Leta 1941 so nemške oborožene sile napadle Sovjetsko zvezo

Joseph Stalin in Adolf Hitler

© Wikipedia

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Beštija in pošast zgodovinar Klaus Wiegrefe piše o tem, ko so leta 1941 nemške oborožene sile napadle Sovjetsko zvezo. Začela se je ena najgrozovitejših vojn v človeški zgodovini. Nemški poraz je odločil o zmagovalcu v dvoboju despotov, ki sta že vse od leta 1923 prežala drug na drugega: Hitlerja in Stalina.

"Dvoboj med Hitlerjem in Stalinom je bil dvoboj največjih zločincev stoletja:"



Klaus Wiegrefe

"Strokovnjaki se strinjajo, da Hitler in Stalin ne štejeta med vojaške genije 20. stoletja. Sovjetskemu vrhovnemu poveljniku se je to slednjič posvetilo, zato se je med vojno umaknil iz operativnega vodstva. Tega, da so pri Stalingradu obkolili šesto armado, so se domislili njegovi generali."

"Za nasvete gluhi Hitler pa se je v nasprotju s Stalinom čedalje bolj zanašal nase. Ljudje se mu niso posmehovali in mu nadeli posmehljivega naziva Gröfaz (Größter Feldherr aller Zeiten: največji vojskovodja vseh časov) kar tako – odločilno je prispeval, da je bila njegova vojska pri Stalingradu poražena. Februarja 1943 so Sovjeti šesto armado potolkli in nemška vojska se je po hitrem postopku umaknila s Kavkaza," zapiše Wiegrefe.

NAROČITE POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE ZGODOVINA RUSIJE >>