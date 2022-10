To, da je Hruščov zavrgel Stalina, je vznemirilo svetovno komunistično gibanje

Nikita Hruščov je po letu 1953 omilil strogost sovjetskega režima

Nikita Hruščov

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija.

V članku z naslovom Nikita Hruščov zgodovinar Andreas Wassermann piše o tem, da je nekdanji sovjetski predsednik Hruščov po letu 1953 omilil strogost režima. A vso oblast je še vedno imela v rokah Komunistična partija.

"Hruščov je menil, da mora umetnost služiti izgradnji komunizma in biti všečna narodu. Vse drugo je protirevolucionarno."



Andreas Wassermann

"Svetovno komunistično gibanje pa je vznemirilo, da je Hruščov zavrgel Stalina. Moskvi zvesti voditelji zahodnih komunističnih strank, za katere je bil Stalin desetletja prava ikona, so bili zmedeni. Številni so si želeli, da krvave zgodovine ne bi razkrili. Nacionalkomunistična Albanija, zadnji branik stalinizma v Evropi, je prekinila odnose s Sovjetsko zvezo in se obrnila h Kitajski Maa Cetunga, drugi komunistični velesili. V Pekingu je Hruščov kmalu obveljal za revizionističnega izdajalca," zapiše Wassermann.

"Prvi socialistični državi na svetu, ki jo je sovjetski narod zgradil z veliko žrtvami in truda, je grozila huda nevarnost brez primere: ponovna obuditev kapitalizma," se je 14. julija 1964 pridušalo kitajsko partijsko glasilo Ljudski dnevnik (Renmin Ribao) v več strani obsegajoči razpravi o psevdokomunizmu Hruščova in zgodovinskih lekcijah za ves svet.

