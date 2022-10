Ruska država slovi po tem, da je ni mogoče spremeniti

Vsi njeni reformatorji so imeli žalostno usodo

Nekdanji vodja sovjetske komunistične partije Leonid Brežnjev in takratni predsednik ZDA Richard Nixon na pogovorih leta 1973

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Kaj pa, če bo stavkal ruski proletariat? je novinar in urednik Fritjof Meyer leta 1980 poročal o realsocializmu v krizi.

"Praška pomlad je bila svarilo, ki je nakazovalo prihodnost Sovjetske zveze. Na Češkoslovaškem je propadlo partijsko vodstvo zamenjal neznan aparatčik po imenu Dubček. V nekaj tednih mu je uspelo pridobiti ljudi na stran partije."



Fritjof Meyer

"Dobrohotni generalni sekretar Brežnjev je postal – tako kot njegov poljski kolega Gierek – žrtev svojega lastnega aparata. Vojaškoindustrijski kompleks je zablokiral njegov načrt, da bi povečali proizvodnjo potrošnih dobrin na račun oboroževalne industrije. Varnostni organi so mu preprečili poskus vzpostavitve pravne varnosti. Dobitnika Nobelove nagrade Saharova so brez sojenja izgnali."

"Ruska država slovi po tem, da je ni mogoče spremeniti, kajti vsi njeni reformatorji so imeli žalostno usodo. Četudi je Lenin uveljavil Novo ekonomsko politiko, Hruščov pa z osvoboditvijo desetih milijonov ljudi iz delovnih taborišč preobrazil Stalinovo sužnjelastniško družbo," še zapiše Meyer.

