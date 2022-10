Gorbačov je bil zadnji sovjetski voditelj, ki je hotel bolehno Sovjetsko zvezo posodobiti

Toda stvari so mu ušle iz rok

Nekdanji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov in nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan v Reykjaviku leta 1986

© Ronald Reagan Library / Flickr

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Spremljevalci umirajoče ZSSR Jan Puhl piše o tem, da je bil Mihail Gorbačov zadnji sovjetski državni in partijski voditelj, ki je hotel bolehno Sovjetsko zvezo posodobiti. Toda stvari so mu ušle iz rok.

"Petindvajsetega decembra 1991 se je Gorbačov uklonil in odstopil z mesta sovjetskega predsednika. V televizijskem nagovoru je oznanil, da je totalitarnega sistema konec, družba si je priborila svobodo. In čeprav se ni strinjal z razkosanjem zveze, je svojim dragim rojakom v slovo zaželel vse najboljše."



Jan Puhl

"Gorbačovu je uspelo na mesto zunanjega ministra pritegniti dobrega znanca iz stavropolskih časov: leta 1985 je Andreja Gromika, ki je bil zunanji minister osemindvajset let, na položaju zamenjal Edvard Ševardnadze. Novi minister ni imel nikakršnih diplomatskih ali zunanjepolitičnih izkušenj."

Nekdanji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov in nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan

© Ronald Reagan Library / Flickr

"Največji uspeh tega časa sta srečanji z ameriškim predsednikom Ronaldom Reaganom v Ženevi in Reykjaviku. Konec leta 1987 je generalni sekretar celo obiskal Washington. Takrat so podpisali revolucionarne pogodbe o razoroževanju – med njimi INF, Start I in Start II. Gorbačov je na Zahodu postal prava pravcata medijska zvezda, doma pa je njegova priljubljenost upadala: propad rublja in prazne police v trgovinah so sovjetske državljane pehali v obup," zapiše Puhl.

