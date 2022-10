Komu pripada Logar: SDS ali ljudstvu?

Glas ljudstva

Vstopili smo v teden, ki se bo zaključil s predsedniškimi volitvami. Predčasno lahko glasujemo še danes in jutri.

Včeraj je potekalo javno soočenje za predsedniške kandidatke in kandidatov, ki ga je spet organizirala iniciativa Glas ljudstva. Ob 17.00 so se na Trgu republike v Ljubljani z ljudmi, ki so lahko tudi postavljali vprašanja, soočili Miha Kordiš, Milan Brglez, Vladimir Prebilič in Nataša Pirc Musar. Sabina Senčar se je opravičila zaradi drugih obveznosti, Janez Cigler Kralj in vodilni Anže Logar pa sledita zgledu svojih strank, ki sta na aprilskem soočenju pred parlamentarnimi volitvami zavrnili sodelovanje.

Logar tudi ne sodeluje pri Volitvomatu, orodju, ki nam lahko pomaga sprejeti informirano odločitev na volitvah. Njegova abstinenca ne preseneča, a v oči bode ironija, da se nekdo, ki naj bi kandidiral za povprečnega "Jožeta, Martino, Svita in Izo", prav njim na vse pretege izogiba. Čeprav nas prepričuje, da se je odrekel stranki SDS, se v resnici odreka ljudstvu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.