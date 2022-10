Boris Jelcin se je razglašal za sovražnika korupcije

A v senci njegovega prestola se je razraščala mreža klanov in združb, ki so si nagrabili gore denarja

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom Car iz province Jörg R. Mettke predstavlja portret Borisa Jelcina, ki ga je avtor napisal 23. aprila 2007, na dan njegove smrti. Napisan je bil drugače, bolj živo in doživeto, kot če bi ga pisal danes, zato je tudi objavljjen v izvirni obliki.

"Boris Jelcin se je priljubil ljudem, ko se je avgusta 1991 (stoje na tanku) postavil po robu pučistom in dokončno pokopal Sovjetsko zvezo. A ne za dolgo."



Jörg R. Mettke

"Razglašal se je za sovražnika korupcije in protekcionizma, a v senci njegovega prestola se je razraščala mreža klanov in združb, ki so si nagrabili gore denarja, največkrat nepošteno. Sovražil je mračnjaške kagebejevce, a je vseeno za svojega naslednika razglasil njihovega najbolj vdanega agenta."

"Borisa Jelcina, poosebljenega protislovja v političnih meandrih reform in obnov ob koncu dvajsetega stoletja, ni več. Prvi predsednik pokomunistične Rusije je umrl danes, v Moskvi, v starosti 76 let – zaradi nenadnega srčnega zastoja," zapiše Mettke.

