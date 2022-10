Razpad Sovjetske zveze je bil za Putina »največja katastrofa 20. stoletja«

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla nova posebna številka Mladine, tokratna tema je Rusija. Slednja je namreč letos poslala svet s tečajev. Z agresijo nad sosednjo državo je podrla mednarodno ravnotežje, geopolitična razmerja in tudi svetovno ekonomijo. V naši zavesti sta Rusiji dve: Rusija Vladimirja Putina in Sovjetska zveza. A zgodovina te močne in nenavadne države je neverjetna, carji in komunisti, kulaki in izjemni umetniki, revščina in taborišča – vse to pa nam razkriva, zakaj se danes dogajajo stvari, za katere smo upali, da jih nikoli ne bomo doživeli.

V članku z naslovom V imenu zgodovine prof. dr. Aleksander Skaza piše o ruski opoziciji o ozadju Putinove agresije na Ukrajino ter posledicah za rusko kulturo in civilizacijo.

Aleksander Skaza

"Socialno in politično podlago zločinskega vdora v Ukrajino predstavlja znova obujena imperijska totalitarna miselnost, ki pa je bila v ruski družbi v resnici vedno prisotna. Z njo sta Putin in njegov krog v boju za absolutno oblast prek sistematičnega uničevanja in preganjanja neodvisnih medijev ter s popolno represijo omamila in podredila rusko javnost svoji oblasti."

"Neposreden vzrok za 'specialno operacijo' v Ukrajini pa je v paranoični obsedenosti Putina, da mora ohraniti oblast ter kot nenadomestljiv voditelj in mesija obnoviti ruski imperij v veličini in moči tako sovjetske kot carske ere – razpad Sovjetske zveze je bil namreč za Putina 'največja katastrofa 20. stoletja'. Militaristična politika, zunanja in notranja, se ravna po treh za zgodovino Rusije značilnih smernicah: geopolitiki, retrogradnem zgodovinskem revanšizmu in zaverovanosti v 'posebno pot', v izjemno poslanstvo in veljavo ruskega naroda in ruske kulture v svetu," zapiše Skaza.

