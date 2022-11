Inšpektor za posebne naloge

Primer kriminalista, ki je v času prejšnje vlade zbiral informacije o sodelavcih, tudi o sedanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar, in zoper njih pisal kazenske ovadbe

Generalni direktor policije Anton Olaj, iz katerega omare nikakor ne nehajo padati okostnjaki.

© Borut Krajnc

Policija je bila eden od državnih organov, ki so bili v času vlade Janeza Janše najbolj grobo zlorabljeni za politične namene vladajočih strank, predvsem SDS. To se je navzven videlo, ko so policisti najbolj represivno pritisnili na moteče kritične glasove, ki so na ta ali oni način javno opozarjali na naraščajočo vladno avtokracijo, kršenje ustave in zakonov, kadrovanje in korupcijo. Pa navsezadnje tudi, ko je na desetine za boj z množicami oboroženih policistov varovalo sestanek vrha SDS v neki gostilni v Marezigah. Manj vidno je bilo, kar se je dogajalo navznoter, v policiji sami. Predstavljamo primer »inšpektorja za posebne naloge«, ki je zbiral informacije o sodelavcih, tudi o sedanji ministrici za notranje zadeve, in zoper njih pisal kazenske ovadbe.