Evroposlanci zaskrbljeni zaradi slabega stanja na RTV Slovenija

Osem podpisnikov pisma dejanja vodstva javne radiotelevizije označuje za kolektivno nadlegovanje

Novinarji in novinarke RTV Slovenija na predčasnem glasovanju pred nedeljskim referendumom o RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Člani neformalne delovne skupine za medije Evropskega parlamenta so na vodstvo RTV Slovenija naslovili pismo, v katerem so izrazili "zaskrbljenost zaradi nenehnega slabšanja delovnih razmer novinarjev" na javni radioteleviziji. Osem podpisnikov pisma dejanja vodstva označuje za kolektivno nadlegovanje.

Pismo, ki ga je pridobila STA, je podpisana osmerica poslancev, vključno s slovensko evroposlanko Ireno Jovevo (Renew), naslovila na generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha in direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo.

V pismu so izrazili zaskrbljenost zaradi obsežnih sprememb in odpovedi informativnega programa, kadrovskih menjav, sprememb pri zadolžitvah novinarjev in novinark, kot tudi zaradi splošnega poslabšanja medijske svobode in uredniške neodvisnosti znotraj javne radiotelevizije.

"Od sprejetja resolucije se je stanje na javni RTV samo še poslabšalo, na kar očitno kaže tudi še vedno trajajoča stavka novinarjev na javni radioteleviziji, ki predvsem zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo javne RTV."

Naslovnika so spomnili, da je Evropski parlament decembra lani sprejel resolucijo, s katero je pozval k prenehanju vseh političnih vmešavanj in pritiskov na uredniško politiko javne RTV.

"Od sprejetja resolucije se je stanje na javni RTV samo še poslabšalo, na kar očitno kaže tudi še vedno trajajoča stavka novinarjev na javni radioteleviziji, ki predvsem zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo javne RTV," piše v pismu skupine.

Dejanja aktualnega vodstva RTV so označili za kolektivno nadlegovanje ter ga pozvali k premisleku svojega ravnanja in iskanju primerne rešitve za zaposlene na javni RTV.

Pod pismo se je poleg Joveve podpisalo še sedem poslancev, in sicer Ramona Strugariu (Renew), David Casa (EPP), Massimiliano Smeriglio (S&D), Stelios Kouloglou (Levica), Dace Melbarde (EPP), Alice Kuhnke (Zeleni/EFA) in Lucia Duris Nicholsonova (Renew).

