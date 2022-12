Zakaj je Tatjana Bobnar morala zapustiti vlado?

Zakaj že?

»Seveda ima ministrica moje zaupanje. Mogoče nima vašega. In to zaupanje, ne samo moje, ampak koalicije, je bilo tudi demonstrirano prejšnji teden na glasovanju. Ne vem, niti vsi iz vaše stranke niso podprli te interpelacije, tako da je očitno situacija tudi marsikomu od vas jasna.« – Robert Golob 21. novembra letos v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča. Fotografija je bila posneta ob interpelaciji proti ministrici Tatjani Bobnar 14. novembra.

© Borut Krajnc

Februarja 2020 je Janez Janša že uspešno vodil koalicijska pogajanja s SMC in DeSUS ter z njimi tudi preprečil predčasne volitve in se zavihtel na oblast. Tatjana Bobnar je bila takrat generalna direktorica policije. Osemnajstega februarja dopoldne pa je kot prva policistka v državi dobila uradni obisk treh poslancev: iz SDS sta prišla Žan Mahnič in Zvone Černač, poleg njiju pa še poslanec DeSUS Branko Simonovič. Ti so kot člani parlamentarne komisije za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami nenapovedano vstopili v prostore Generalne policijske uprave na Litostrojski ulici v Ljubljani. Mahnič je ob prihodu Bobnarjevi dejal, naj »pomisli na svojo prihodnost«, če ne bo sodelovala, saj je njen položaj v rokah (prihajajoče) vlade.