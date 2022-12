IZJAVE LETA 2022 / »To je najraje počel Janša in le upamo lahko, da kaj takega ne piči tudi Goloba«

Leon Magdalenc o Janezu Janši in Robertu Golobu

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis Dnevnikovega kolumnista Leona Magdalenca o nekdanjemu in aktualnemu predsedniku vlade: "Slovenija ne more zmagovati kot država, če je ves čas v krču, se ves čas ukvarja z drugimi in se ves čas pritožuje, da ji drugi delajo krivico. Tako znotraj kot zunaj. To je najraje počel trikratni šef vlade Janez Janša in le upamo lahko, da kaj takega ne piči kmalu tudi Roberta Goloba. Da ne bo začel razlagati, kako delajo noč in dan, kako delajo vse, da bi nam bilo bolje, in se razdajajo na celi črti, drugi pa jim mečejo skale pod noge."

