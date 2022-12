IZJAVE LETA 2022 / Kaj je razkurilo vse mačo konservativce in jezne starce z desnice?

Svetlana Slapšak o tem, koga so razkurili javno dostopni menstrualni pripomočki

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis Večerove kolumnistke in antropologinje dr. Svetlane Slapšak o tem, koga so razkurili javno dostopni menstrualni pripomočki: "Končno nekaj, kar je s ceno razkurilo vse mačo konservativce, pretenciozne frajerje in jezne starce z desnice in ustvarilo pravo bojno fronto, kjer z neokusnimi šalami obmetavajo ženske - gre za državno plačevanje menstrualnih pripomočkov."

