IZJAVE LETA 2022 / Ko je bil Janša izgubljen

Boris Vezjak o tem, ali lahko pričakujemo Janšev "come back"

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis filozofa in političnega komentatorja dr. Borisa Vezjaka, ki se je junija spraševal, ali lahko pričakujemo vrnitev predsednika SDS Janeza Janše: "Janševa politična mentaliteta je bila za razumevanje zelo enostavna, njeni principi delovanja pa hitro dojemljivi vsakomur. Kar se taktik tiče, je šef SDS deloval brutalno in morda smo ga ves čas precenjevali glede globine, tudi sam. Če bi bil bolj spreten, si nadel več človeškega obraza, nastopal manj naduto v besedah in dejanjih, bi morda bil še vedno na oblasti. Trenutno se zdi izgubljen."

Izjavo lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi.