IZJAVE LETA 2022 / »Ta desni nas prepričujejo, da so zdaj pač oni na vrsti«

Marko Crnkovič o veliki abnormalizaciji RTV Slovenija

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis političnega komentatorja in Večerovega kolumnista Marka Crnkoviča: "Velika abnormalizacija je to, da nas ta desni prepričujejo z navidez veljavnim argumentom, da so zdaj pač oni na vrsti, da delajo na RTV oz. TVS, isto sranje, kot so ga tako rekoč od pamtiveka delali ta levi. Velika abnormalizacija je to, da je bila desnica ves ta čas najglasnejši in skoraj edini - četudi najbolj nekompetentni in nekredibilni, subinteligentni, vulgarno obremenjeni kritik RTV - zdaj pa delajo natanko to, kar so sami očitali onim drugim. In da je zdaj zato vse v redu. Prej vi, zdaj mi."

Izjavo si lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi.