IZJAVE LETA 2022 / Komu se je obračal želodec, ko je poslušal Boruta Pahorja?

Gregor Golobič o Borutu Pahorju

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis nekdanjega politika in ministra Gregorja Golobiča, ki je aprila v oddaji Tarča na TV Slovenija komentiral obnašanje odhajajočega predsednika republike Boruta Pahorja, s katerim je nekoč sicer sodeloval v vladi: "Meni se obrača želodec, ko poslušam te direktorje in Boruta Pahorja, ki imajo želodec po tem, ko se je v Sloveniji končala, karikiram, ukrajinska vojna, pozivajo Zelenskega, naj se objema s Putinom. To je odvratno. Tukaj Levico predstavljati kot problem potem, ko smo imeli dve leti divjanja, neke hibridne državljanske vojne, radikalne delitve ..."

Izjavo lahko v celoti preberete na tem spletnem mestu.