NAJBOLJ BRANO 2022 / 230 tisoč evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust

O tej boniteti je odločala kar Janševa vlada sama

Jelko Kacin lani in letos ni mogel na dopust, zato mu je Janševa vlada izplačala visoko odškodnino. Na sliki lani poleti, ko se je z večjim plovilom zasidral v pristanišču Primošten, južno od Šibenika.

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 28. številki objavljen članek Boruta Mekine o tem, da so si tik pred odhodom Janševi funkcionarji razdelili več kot 230 tisoč evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust.

"A ob tem so bivši funkcionarji Janševe vlade – tudi vsi zgoraj omenjeni ministri – dobili še visoke odškodnine za neporabljen dopust. Člani Janševe vlade, ministri in državni sekretarji so si tik pred odhodom razdelili 230 tisoč evrov te posebne nagrade. Odškodnino je prejelo skupaj 50 funkcionarjev, državnih sekretarjev, vodij kabinetov in svetovalcev, kot je mogoče razbrati iz dokumentov ter odgovorov, ki smo jih prejeli od vladnega urada za komuniciranje in kabineta predsednika vlade. Kot so nam povedali uslužbenci na enem od ministrstev, je šlo pri tem za usklajeno akcijo zbiranja prijav. Šlo je za načrtno, usklajeno ravnanje. Prijave je po volitvah zbirala in potrjevala komisija vlade za administrativne zadeve in imenovanja, ki jo je vodil minister za kohezijo brez listnice Zvonko Černač. Vsak, ki je zaprosil za odškodnino, jo je od Černačeve komisije v obliki odločbe tudi dobil. O tej boniteti, ki je pripadala vladi, je torej odločala kar vlada sama. Pri nadomestilih plače o tej pravici namreč za te funkcionarje odloča mandatno-volilna komisija državnega zbora – ta vlade tudi imenuje," je v članku med drugim zapisal Mekina.

