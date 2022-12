Pričevanje anonimnega vira

Razvijanje iger vključuje področja, ki se ukvarjajo s tem, kako uporabnika pripraviti do tega, da bo čim več časa preživel v igri

Kreativno okolje podjetja Outfit7.

© Fotografija je simbolična.

Outfit7 je podjetje z okoli petsto zaposlenimi. Veliko jih prebiva in dela v slovenski prestolnici, kjer je štab podjetja, lociran v Kristalni palači, še nedavno najvišji stavbi v državi. Čeprav se uslužbenci podjetja večinoma zavedajo nekaterih vprašljivih razsežnosti delovanja podjetja, so pogodbeno zavezani k molku: o spornih taktikah podjetja si ne drznejo spregovoriti, saj se bojijo tožb. Eden izmed njih je zbral pogum in o delovanju podjetja spregovoril za Mladino.