Maček v žaklju

Odmevna peticija razkriva, da je franšiza videoiger Talking Tom, uspešnica izvorno slovenskega podjetja Outfit7, pravzaprav agresivno oglaševalsko sredstvo, ki z reklamami bombardira najmlajše

Celotna franšiza Talking Toma trenutno obsega že več kot 20 igričarskih spin-offov, ki skupno beležijo več kot 19 milijard prenosov, ne smemo pa pozabiti niti na animirane serije o Tomu in njegovih prijateljih, ki jih predvajajo tudi naše televizije.

Nedavno je koalicija več kot 20 ameriških organizacij, ki se borijo za zaščito otrok na spletu oziroma za zaščito njihovih pravic, zasebnosti in duševnega zdravja, napisala skrb zbujajočo peticijo, ki zahteva strožjo regulacijo na področju mobilnih aplikacij, namenjenih predvsem najmlajšim. Peticija, ki je naslovljena na ameriško Zvezno komisijo za trgovino, razkriva prebrisane in podle strategije, s katerimi priljubljene aplikacije, med drugim sta izpostavljeni videoigra My Talking Tom, vesoljna uspešnica izvorno slovenskega podjetja Outfit7, in kitajski TikTok, daleč najhitreje rastoče družbeno omrežje, manipulirajo z mladoletnimi uporabniki: poudarja predvsem problematiko bombardiranja otrok z oglasi in različne prijeme, ki mlade uporabnike pahnejo v digitalno odvisnost tako, da jim dnevni odmerek dopamina zagotavljajo s skrbno načrtovanimi povratnimi zankami, od družbenih potrditev do različnih virtualnih nagrad.