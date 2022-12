NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko so gledalci množično zapuščali TV Slovenija

Padla je obiskanost nacionalkinega spletnega portala

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, ki je v času tretje Janševe vlade vodil Ukom, zdaj pa vodi nacionalno televizijo ... do kdaj še?

© RTVSLO

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 37. številki objavljen članek Izaka Koširja o tem, da je TV Slovenija upadlo zaupanje javnosti.

Ko so TV Slovenija prevzeli kadri SDS in NSi, se je zgodilo prav to: z izgovorom, da je gledanost oddaj slaba, so zamenjali urednike in voditelje in nastavili svoje ljudi, obljubljali spremembe in (po vzoru konkurenčnih komercialnih televizij) predvsem ‒ višjo gledanost.

"RTV Slovenija je imela v časih tabloidizacije pred (komercialno) konkurenco obenem prav to prednost, da gledanost ni bila njeno prvo vodilo, temveč je njena moč temeljila nazaupanju gledalk in gledalcev, saj gre pri javni televiziji za spoj ugleda, zanesljivosti in kredibilnosti. To seveda ne pomeni, da je gledanost za javne televizije nepomembna: če televizije nihče ne gleda, je sama sebi namen. A ne glede na opisano je bila gledanost priročen izgovor za zamenjavo kadrov, ki oblastnikom niso po godu. Ko so TV Slovenija prevzeli kadri SDS in NSi, se je zgodilo prav to: z izgovorom, da je gledanost oddaj slaba, so zamenjali urednike in voditelje in nastavili svoje ljudi, obljubljali spremembe in (po vzoru konkurenčnih komercialnih televizij) predvsem ‒ višjo gledanost. V imenu te so ukinili vrsto informativnih oddaj, med drugim tudi Studio City, ki je imel v svojem terminu zavidljiv rejting, ter uvedli nove, kot je Arena, katere gledanost je nerodno nizka. Zgodilo se je torej ravno nasprotno. Po neuradnih, a zanesljivih podatkih – vodstvo RTV Slovenija namreč podatke skriva – se je zgolj v zadnjega pol leta gledanost TV Dnevnika skoraj prepolovila, konkurenčna informativna oddaja 24ur pa ima zdaj po taistih neuradnih rejtingih kar dvakrat toliko gledalcev, gledanost pa ji še kar raste," je v članku med drugim zapisal Košir.

CELOTEN ČLANEK SI LAHKO PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (TV Slovenija gledalci množično zapuščajo) >>