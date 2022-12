NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko nam je vladala politika, ki je prezirala medije in novinarstvo

Ko se je Uroš Urbanija spravil na voditelja in urednico TV Dnevnika

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 34. številki objavljen članek Jureta Trampuša o tem, ko je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija napovedal prekinitev poslovnega sodelovanja z Mladino.

"Po aprilskih volitvah se je oblast zamenjala, ljudje od prej pa so ostali. Eden izmed takšnih je Uroš Urbanija, nekoč novinar, potem pod Janšo vodja vladnega urada za komuniciranje, danes sveži direktor TV Slovenija. Uroš Urbanija je prejšnji teden napovedal prekinitev poslovnega sodelovanja z Mladino. Tega sicer ni več – razen če kot poslovno sodelovanje razume, da ima RTV Slovenija naročenih 20 izvodov Mladine. Je mislil to? Razlog za to potezo naj bi bil domnevno »sovražen« uvodnik odgovornega urednika Mladine Grege Repovža, v katerem je ta ugotavljal, da bo treba TV Slovenija prevetriti. Zapisal je, da morajo iz javne medijske hiše oditi 'strankarski vojščaki SDS', brez tega normalizacije javnega zavoda ne bo. Dodal je še, da bi morala »nova ekipa dogajanje v zadnjih dveh letih obravnavati kot kriminalna dejanja, šlo je za načrtno zlorabo javnega servisa in javnih sredstev, za lažiranje kadrovskih potreb, za negospodarno delovanje«. Urbanija je bil po izidu članka razburjen, Mladino je obtožil, da širi sovražni govor, in napovedal odpoved izvodov tednika, ki jih ima TV Slovenija naročene. Na javni RTV pač ne bodo brali medija, ki mu direktor očita, da promovira 'skrajno zavržene' ideje," je v članku med drugim zapisal Trampuš.

