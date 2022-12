NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko so razkrili covidne rekorderje

Upravno sodišče je letos razsodilo, da mora ljubljanski univerzitetni klinični center Mladini poslati poimenski seznam svojih zaposlenih, ki so v času epidemije prejeli najvišje covidne dodatke

Nekateri zdravniki so v času epidemije prejemali upravičene dodatke, a so bili to vsi?

© Matej Povše

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 38. številki objavljen članek Boruta Mekine o tem, da so morali v UKC LJ objaviti imena tistih, ki so prejeli rekordne covidne dodatke.

Najvišji covidni dodatek je v času prvega in drugega vala epidemije prejel zdravnik specialist iz UKC Ljubljana. V prvem valu je prejel 46.936 evrov, v drugem valu pa 37.310, skupaj torej 84 tisoč evrov.

"Skupaj je država nekaj tisoč zdravnikom med epidemijo izplačala 116 milijonov evrov dodatkov – tega ni storila nobena druga država. Zdravniki v Nemčiji in Avstriji za svoje delo med epidemijo niso dobili posebnih nagrad, v Nemčiji so recimo leta 2020 in 2021 izplačali covidno premijo v višini 1500 evrov zgolj negovalnemu osebju. Ti dodatki so bili v Sloveniji eden najdražjih ukrepov v boju proti epidemiji. Prejemali so jih še policisti, vojaki, zaposleni v centrih za socialno delo in šolah, skupaj pa je ta ukrep stal več kot pol milijarde evrov," je v članku med drugim zapisal Mekina.

