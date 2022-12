Je afera Rupnik res zgolj odklon od vrednot, ki jih po definiciji uteleša Cerkev?

IZJAVA DNEVA

"Ali je afera Rupnik res eksces? Je res zgolj odklon od vrednot, ki jih po definiciji uteleša Cerkev? Ali pa so zlorabe – spolne, duhovne, fizične – vgrajene v samo strukturo institucije? In se bodo zato ponavljale v nedogled."

"Pozni, mestoma čudaški odzivi Rupnikovih predstojnikov na razkritja italijanskih portalov ne presenečajo. Ko brizga iz vseh ventilov, ko boj proti spolnim zlorabam kljub vsem prizadevanjem redovniškega sobrata papeža Frančiška vse bolj spominja na donkihotovski boj z mlini na veter, je težko ne ravnati panično. Rupnik ni kdorkoli, na umetnika in avtorja tako imenovane rupnikovske duhovnosti so bili v Rimu ponosni. Ko poskušajo v Cerkvi na silo zlepiti črepinje raztreščenega ugleda, ne uvidijo, da jim najbolj škodi način, na katerega to vztrajno počno: z zamolčevanjem in postopnim doziranjem informacij, potem ko jih k temu prisili javnost. O izobčenju Rupnika, najhujši kanonski kazni za svetovno znanega umetnika, preklicu izobčenja in o dolga leta prezrtih in naposled zaradi zastaranja zavrženih obtožbah redovnic so jezuiti spregovorili šele potem, ko so bili zaradi medijskih objav v to prisiljeni."

(Novinarka Ranka Ivelja v Dnevnikovi kolumni o spolnih deliktih patra Marka Rupnika)

Pater Marko Rupnik

