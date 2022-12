NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je jedilni list s cenami dobil samo moški

Menije, na katerih ni napisanih cen jedi, so dražje restavracije v Evropi in ZDA začele uporabljati v 50. letih prejšnjega stoletja

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 32. številki objavljen objavljen članek Zale Kramperšek o t. i. ženskih menijih, na katerih ni napisanih cen jedi.

"Bralka, ki živi v Londonu, je poslala sporočilo s spornim pripetljajem v piranski restavraciji. S prijateljico in njenim znancem so se 6. avgusta odpravili na večerjo v obmorsko restavracijo Stara gostilna. Trije mladi, dve ženski in en moški. Ko so sedli za mizo, so dobili na videz enake jedilne liste, si izbrali hrano, naročili, pojedli. Ko pa so dobili račun, ki so ga želeli plačati vsak posebej, sta se s prijateljico čudili nad visokimi cenami svojih jedi in ugotovili, da njuna jedilna lista nista vsebovala cenika. Natakar je ženskama, ne da bi vprašal, kdo bo plačal, vnaprej prinesel jedilna lista brez cen, moškemu pa takšnega, ki je vseboval cenik. Ker se jim je praksa zdela arhaična in seksistična, so natakarja vprašali, zakaj je to storil. Ta pa naj bi jim odgovoril, da v njihovi restavraciji hrano izbirajo moški, ker kam bi vendar prišli, če bi jo izbirale ženske …," je v članku med drugim zapisala Kramperšek.

