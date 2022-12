IZJAVE LETA 2022 / »Janša je zelo nevaren človek«

Dramaturg in umetniški vodja Vili Ravnjak o tem, da je politika postala umazana in nasilna

Predsednik SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi izjava dramaturga Vilija Ravnjaka, ki je marca za Večer dejal: "Večkrat razmišljam o tem, kakšna bi bila slovenska osamosvojitvena vojna, če bi imel v njej odlično besedo Janez Janša, in se vsakič znova zahvalim Višji sili, da smo imeli Slovenci ob koncu osemdesetih let in na začetku devetdesetih tako dobre in modre politike, ki so v resnici želeli mir in ne vojne."

