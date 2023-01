Kaj pomenita antifeministki na za feminizem zgodovinsko pomembnih položajih?

Urška Klakočar Zupančič je v novoletnem intervjuju na RTV izjavila, da ni feministka, saj so ji pomembne pravice vseh. Izjava ni le razkrila njenega nerazumevanja feminizma, ampak je za nazaj preizprašala tudi zgodbo z rdečimi salonarji, ki jih je Klakočar Zupančič še maja razglašala za "simbol upora". Da res ni feministka, je dokazala tudi s poletom na Dunaj, podobno zasmehujoč odnos do narave, kot ga patriarhat goji do žensk, pa zapečatila z arogantno izjavo o kočijah.

Nataši Pirc Musar se v nastopih pozna daljša kilometrina, vseno pa tudi ona "sebe ne vidi kot feministke", in sicer z enakim argumentom kot Klakočar Zupančič: ženske ne potrebujejo prednosti, ampak enakost. Tudi njeno razumevanje feminizma je torej bolj kot na dejstvih utemeljeno na predsodkih. Morda ji tudi zato kdaj umanjka občutljivost.

Temelj feminizma pač ni obrat šovinizma v drugo smer, pač pa njegovo izkoreninjenje, z intersekcionalnim feminizmom pa se enakost, ki ga definira, širi tudi onkraj vprašanja spola.

